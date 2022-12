Le ministre allemand des finances envisage un nouveau programme de croissance -FAZ

Le document expose ce qu'il décrit comme un "tournant dans la politique économique et financière" de la plus grande économie d'Europe pour les deux prochaines années, rapporte le journal.

Soutenant que l'Allemagne a pris du retard et que les prix élevés de l'énergie, causés en partie par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont mis les entreprises allemandes sous pression, le document indique que l'argent de l'État n'est pas une solution à long terme.

"Nous ne pouvons pas contrer ce défi à long terme avec plus d'argent de l'Etat et des subventions de la politique industrielle", a déclaré le FAZ en citant le document.

Les fonctionnaires du ministère des finances n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Concrètement, selon la FAZ, le document plaide en faveur d'une réduction générale de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés et contient également des propositions pour le marché du travail et la sécurité sociale. La FAZ n'a pas donné d'autres détails.