Le ministre britannique de la défense déclare que la Russie doit respecter l'espace aérien international après l'écrasement d'un drone américain

"L'essentiel est que toutes les parties respectent l'espace aérien international et nous exhortons les Russes à le faire", a déclaré M. Wallace à Reuters lors du salon de la défense DSEI Japan, dans la préfecture de Chiba, près de Tokyo. "Les Américains ont dit qu'ils pensaient que ce n'était pas professionnel", a-t-il ajouté.

L'incident impliquant un avion de chasse russe Su-27 et un drone MQ-9 de l'armée américaine est la première rencontre directe de ce type entre les deux puissances depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a plus d'un an et risque d'aggraver les tensions entre Washington et Moscou.

La Russie a déclaré qu'elle considérait l'incident comme une provocation.