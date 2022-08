Le ministre britannique des Finances aux États-Unis pour discuter de sécurité énergétique

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Nadhim Zahawi, se rend cette semaine à New York et Washington pour discuter des défis économiques mondiaux et de collaboration dans certains domaines comme la sécurité énergétique et les services financiers, a fait savoir lundi son ministère.

La Grande-Bretagne et l'Europe font face à une nette hausse des prix de l'énergie dans le sillage de la flambée des prix du gaz, alors que la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie alimentent les craintes sur la continuité de l'approvisionnement en gaz.

Nadhim Zahawi a indiqué par le passé qu'il travaillait sur des options pour soutenir les foyers et les commerces britanniques en difficulté face à la hausse du coût de la vie, se disant prêt à agir lorsque sera désigné le 5 septembre le successeur de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique - un changement à Downing Street qui sera accompagné d'un remaniement ministériel et d'un possible changement aux Finances.

Au cours de son déplacement aux Etats-Unis, Nadhim Zahawi s'entretiendra notamment avec des représentants d'institutions financières internationales, de la Banque centrale américaine et du département américain du Trésor, ont indiqué ses services.

(Reportage Kylie MacLellan; version française Jean Terzian)