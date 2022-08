Le ministre britannique des finances, M. Zahawi, en visite aux États-Unis pour discuter de la sécurité énergétique

La Grande-Bretagne et l'Europe sont confrontées à une forte hausse des factures d'électricité due à la montée en flèche des prix du gaz, alors que la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie renforcent les inquiétudes quant à la sécurité de l'approvisionnement en gaz.

M. Zahawi a déclaré qu'il travaillait sur des options de soutien pour les ménages et les entreprises aux prises avec une compression du coût de la vie, en prévision de l'annonce du successeur de Boris Johnson au poste de premier ministre le 5 septembre, qui entraînera un remaniement du cabinet et peut-être un nouveau ministre des finances.

Le bureau de M. Zahawi a déclaré qu'il profiterait de sa visite aux États-Unis pour souligner la nécessité d'une collaboration continue pour s'attaquer aux problèmes qui provoquent la hausse des prix et le ralentissement de la croissance dans les économies mondiales.

"Ces pressions mondiales doivent être surmontées par des efforts mondiaux. Je suis déterminé - ici aux États-Unis - à travailler en étroite collaboration avec mes alliés sur les défis communs auxquels nous sommes confrontés pour créer une économie plus juste et plus résiliente chez nous et à l'étranger", a déclaré M. Zahawi dans un communiqué.

Le bureau de M. Zahawi a indiqué que sa visite comprendrait des réunions avec les institutions financières internationales, la banque centrale américaine et le Trésor américain pour discuter du soutien à l'Ukraine et aux pays vulnérables, des perspectives économiques mondiales et de la sécurité énergétique.

Il souhaitera notamment une coopération accrue dans le domaine du nucléaire civil et une collaboration plus étroite entre les industries nucléaires de Grande-Bretagne et des États-Unis sur le développement de technologies, a indiqué son bureau.

Il tiendra également des discussions sur de nouvelles sanctions contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine.