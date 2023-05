Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré samedi que les décisions prises par le groupe des sept pays lors de leur sommet au Japon visaient à un "double endiguement" de la Russie et de la Chine.

Lors d'une conférence télévisée, M. Lavrov a réitéré l'affirmation de la Russie selon laquelle l'Occident utilise l'Ukraine pour infliger une défaite stratégique à la Russie. Les États-Unis et leurs alliés rejettent cette thèse, affirmant qu'ils aident Kiev à se défendre contre une guerre illégale.

"La tâche a été fixée haut et fort : vaincre la Russie sur le champ de bataille, mais ne pas s'arrêter là, et l'éliminer en tant que concurrent géopolitique", a déclaré M. Lavrov.

"Regardez les décisions qui sont discutées et adoptées aujourd'hui à Hiroshima lors du sommet du G7 des Sept, et qui visent à un double endiguement de la Russie et de la Chine.

Dans une déclaration antérieure, le G7 a convenu de renforcer les sanctions contre Moscou et de réduire l'exposition à la Chine. Ils ont également exhorté la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à son agression militaire et retire immédiatement ses forces de l'Ukraine.

M. Lavrov a déclaré que l'Occident faisait pression sur les pays pour qu'ils coupent leurs liens commerciaux et économiques avec la Russie, mais que Moscou bénéficiait du soutien de nombreux alliés.