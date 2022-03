Le moral des investisseurs allemands subit un effondrement record en raison de la crise ukrainienne

L'institut de recherche économique ZEW a déclaré que son indice du sentiment économique a chuté à -39,3 points, contre 54,3 en février. Cette baisse est la plus importante depuis le début de l'enquête en décembre 1991. Un sondage Reuters avait indiqué une lecture de 10,0 pour le mois de mars.

"Une récession est de plus en plus probable. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie assombrissent considérablement les perspectives économiques de l'Allemagne", a déclaré Achim Wambach, président du ZEW, dans un communiqué.

Un indice des conditions actuelles est passé de -8,1 à -21,4. Le consensus prévoyait une lecture de -22,5.