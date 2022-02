Le nombre des explosions en hausse dans l'est de l'Ukraine, selon l'OSCE

MOSCOU (Reuters) - Plus de 1.400 explosions ont été recensées vendredi dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, contrôlées par les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, ont rapporté samedi les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Depuis la signature en 2015 des accords de Minsk visant à résoudre le conflit dans le Donbass, les violations du cessez-le-feu n'ont jamais cessé mais elles sont particulièrement en hausse depuis quelques jours, à l'heure où les Occidentaux disent redouter une invasion de la Russie en Ukraine.

A 16h30 GMT vendredi, l'OSCE avait dénombré 553 déflagrations dans la "république" de Donetsk, 860 dans celle de Lougansk (Louhansk, selon la transcription ukrainienne), précise un communiqué.

Elle fait état d'une victime civile dans une zone de Donetsk contrôlée par le gouvernement ukrainien.

(Reportage Maria Kiselyova et Anton Zverev, version française Sophie Louet)