Le pape François fait l'éloge de Gorbatchev comme homme d'État clairvoyant

François a envoyé un message à Irina, la fille de Gorbatchev, lui disant qu'il était "spirituellement proche dans son moment de douleur". François a qualifié son père d'"homme d'État estimé".

Dans le message, publié par le Vatican, François a déclaré qu'il était reconnaissant pour "l'engagement clairvoyant de Gorbatchev en faveur de la concorde et de la fraternité entre les peuples ainsi que du progrès pour son propre pays à une époque de changements importants".

Gorbatchev, qui est décédé mardi à l'âge de 91 ans, s'est rendu au Vatican en décembre 1989 pour y tenir une réunion historique avec le pape Jean-Paul II.

Cette rencontre, la première entre un pape et un dirigeant soviétique, est intervenue à la fin d'une année tumultueuse qui a vu la chute du mur de Berlin et les pays d'Europe de l'Est, dont la Pologne de Jean-Paul, commencer à se détacher de l'emprise de Moscou.

Presque toutes les anciennes républiques soviétiques, y compris la Russie, ont désormais des relations diplomatiques avec le Vatican, tout comme les pays d'Europe de l'Est qui faisaient autrefois partie du Pacte de Varsovie.