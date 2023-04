Le pape lance un appel à la paix en Ukraine et au Moyen-Orient dans son message pascal

par Philip Pullella

CITE DU VATICAN, 9 avril (Reuters) - Le pape François, qui prononçait dimanche sa bénédiction solennelle "Urbi et Orbi" place Saint-Pierre à Rome, a demandé à la Russie de rechercher la vérité sur l'invasion de l'Ukraine et a lancé un appel au dialogue entre Israéliens et Palestiniens à la suite des récentes violences.

Dans son homélie de Pâques, le pape François a évoqué devant une foule estimée à 100.000 personnes "l'obscurité et de la morosité dans lesquelles, trop souvent, notre monde se trouve enveloppé" et a prié Dieu pour la paix.

"Aidez le peuple ukrainien bien-aimé dans son voyage vers la paix et répandez la lumière de Pâques sur le peuple russe", a-t-il dit.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pape François a qualifié au moins deux fois par semaine l'Ukraine et son peuple de "martyrs" et les actions de la Russie d'"agression" et d'"atrocités".

Il a demandé à Dieu de "réconforter les blessés et tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la guerre, et de faire en sorte que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leurs familles."

Le chef de l'Eglise catholique a appelé à la paix au Moyen-Orient, un message rendu encore plus urgent par les récentes violences à Jérusalem et les échanges de tirs transfrontaliers entre Israël, le Liban et la Syrie.

"En ce jour, Seigneur, nous te confions la ville de Jérusalem, premier témoin de ta résurrection. J'exprime ma profonde inquiétude face aux attentats de ces derniers jours qui menacent le climat de confiance et de respect réciproque espéré, nécessaire à la reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens, afin que la paix puisse régner dans la Ville Sainte et dans toute la région", a-t-il ajouté.

Les tensions israélo-palestiniennes se sont fortement intensifiées depuis l'intervention musclée de la police israélienne cette semaine dans la mosquée Al Aqsa qui a suscité l'indignation dans le monde arabe.

A bord de la papamobile, le Pape a ensuite salué la foule autour de la place Saint-Pierre et sur le boulevard principal menant au Tibre.

Une vague de froid inhabituelle en cette période avait contraint le pape, âgé de 86 ans, à renoncer à présider le chemin de croix du Vendredi saint, une précaution prise à la suite de son hospitalisation fin mars pour une infection respiratoire. (Philip Pullella, version française Laetitia Volga)