Le parlement de la Corée du Nord se réunit dans le but de construire un "pays socialiste".

L'Assemblée populaire suprême (APS) nord-coréenne s'est réunie pour sa première session mercredi, et a adopté des lois sur l'aménagement paysager et le développement rural, a rapporté l'agence de presse d'Etat KCNA.

Les deux lois contribueront à faire avancer les efforts du parti au pouvoir pour opérer "un changement radical dans la communauté rurale et sa politique d'aménagement paysager afin de parvenir à un développement rapide de la communauté rurale socialiste à la coréenne et d'embellir le pays pour en faire un beau pays de foire socialiste et civilisé", a déclaré KCNA, citant le discours d'un député devant l'assemblée.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui n'a pas assisté à la session, a promis d'améliorer les moyens de subsistance de la population et de stimuler le développement rural dans un contexte de crise économique en spirale causée par les fermetures auto-imposées du COVID-19, les sanctions internationales liées au programme d'armes nucléaires du pays et les catastrophes naturelles.

Selon les analystes, bon nombre des promesses économiques de Kim n'ont pas encore été tenues et les organisations d'aide ont mis en garde contre des pénuries alimentaires endémiques et d'autres difficultés.

Selon un rapport publié le mois dernier par 38 North, un site américain qui surveille la Corée du Nord, le vœu de Kim de reconstruire une province du nord du pays ravagée par les typhons et de la transformer en une communauté minière "modèle" a peu progressé.

Les États-Unis ont accusé Kim de consacrer des ressources à des projets militaires au détriment de la population du pays. Ils ont déclaré cette semaine que la Russie avait approché la Corée du Nord pour acheter des munitions, ce qui pourrait constituer une aubaine pour le gouvernement de Pyongyang à court d'argent. La Russie a déclaré que le rapport américain était "faux".