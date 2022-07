Le pessimisme des investisseurs est le pire depuis la crise de 2008 - BofA

Menée du 8 au 15 juillet auprès de près de 300 investisseurs supervisant 800 milliards de dollars d'actifs sous gestion, l'enquête a révélé un "niveau de pessimisme extrême des investisseurs" surpassant les profondeurs de la pandémie de COVID-19 et de la crise financière mondiale de 2008.

Les investisseurs ont augmenté leurs niveaux de liquidités à plus de 6%, le plus haut niveau depuis octobre 2001, tandis que les allocations d'actions ont chuté à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis l'effondrement de Lehman Brothers en 2008.

Les craintes d'une récession sont remontées à des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis mai 2020, tandis que le sentiment des investisseurs reste au maximum de la "baisabilité", selon la banque d'investissement américaine.

Alors que les trois quarts des gestionnaires de fonds interrogés s'attendent à une baisse de l'inflation au cours des 12 prochains mois, la toile de fond reste "stagflationniste", avec une inflation élevée et un ralentissement de la croissance qui sous-tendent le sentiment.

Les positions longues en dollars américains ont été les plus recherchées en juillet, suivies des positions longues sur le pétrole et les matières premières et des positions longues sur les actifs ESG.

La perspective d'une inflation élevée est le risque le plus important pour les marchés mondiaux, suivie par une récession mondiale. Le conflit Russie-Ukraine a chuté à la cinquième place.

La moitié des investisseurs interrogés souhaitent que les entreprises consolident leurs bilans, tandis que moins d'un tiers d'entre eux souhaitent voir davantage de dépenses d'investissement.