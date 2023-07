Le port roumain de Constanta, principale voie d'acheminement alternative des céréales ukrainiennes depuis que le retrait de la Russie a entraîné l'effondrement de l'accord sur les cargaisons de la mer Noire, a la capacité de traiter des cargaisons supplémentaires jusqu'à la mi-août, a déclaré le directeur de l'association des entreprises du port.

Il a ajouté que les opérateurs cherchaient également à augmenter leur capacité.

Avant même que la Russie ne renonce lundi à un couloir de passage sûr pour les céréales via les ports ukrainiens, Constanta s'était imposé comme la principale voie de transport alternative. Il a traité environ un tiers des exportations de céréales de l'Ukraine depuis le début de la guerre.

La pression du transit s'accentuera sur Constanta, qui traite traditionnellement les exportations de récoltes de la Roumanie et de ses voisins enclavés, notamment la Hongrie et la Serbie.

L'autorité portuaire de Constanta a déclaré à Reuters qu'elle avait traité 15,25 millions de tonnes métriques de céréales au cours des six premiers mois de l'année, soit une augmentation de 24,5 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Les céréales ukrainiennes ont représenté 7,5 millions de tonnes du total. À titre de comparaison, les opérateurs portuaires roumains ont traité 8,6 millions de tonnes de céréales ukrainiennes sur l'ensemble de l'année 2022.

Viorel Panait, directeur de l'opérateur portuaire Comvex et président de l'Association commerciale du port de Constanta, a déclaré à Reuters qu'un retard dans la récolte des céréales nationales et la réticence de certains agriculteurs roumains à vendre leurs récoltes à bas prix signifiaient que la capacité serait disponible pour les céréales ukrainiennes jusqu'à la mi-août.

"La récolte en Roumanie commence un peu plus tard qu'en Ukraine, ce qui génère une pause entre les deux récoltes", a déclaré M. Panait. "De plus, certains agriculteurs roumains conservent encore leurs récoltes, de sorte que les ventes stagnent pour le moment.

"Cela crée une disponibilité de capacité logistique dont l'Ukraine pourrait bénéficier.

M. Panait a également indiqué que les exploitants de terminaux céréaliers avaient augmenté leurs investissements dans l'équipement et la gestion afin d'accroître leur capacité d'exploitation par rapport au début de la guerre. À son apogée, Constanta a traité 25 millions de tonnes de céréales par an, un chiffre qui sera dépassé en 2023, selon M. Panait.

"Il y a un cours accéléré et tout le monde, l'État, l'autorité portuaire, les opérateurs portuaires visent à augmenter les vitesses d'exploitation et de transit, ainsi que les quantités de céréales", a-t-il déclaré.

M. Panait a indiqué que Comvex, qui a doublé sa capacité de déchargement de barges l'année dernière, augmente sa capacité de stockage de céréales de 25 % pour atteindre 250 000 tonnes dans le cadre d'une mise à niveau qui devrait prendre environ huit mois.

Le groupe de logistique de fret TTS, qui traite des produits agricoles, des minéraux et des produits chimiques sur le Danube, a achevé le rachat de l'opérateur de fret en vrac solide du port de Constanta, Decirom S.A., au début de ce mois. TTS a déclaré qu'il investirait 10 millions d'euros (11,12 millions de dollars) pour augmenter sa vitesse d'exploitation d'ici 2024.

M. Panait a également indiqué que certains opérateurs portuaires utilisaient un système numérique, qui a permis de réduire le temps de traitement des déclarations douanières à 30 minutes, alors qu'il pouvait atteindre 48 heures.

L'Ukraine a augmenté la capacité de ses ports danubiens de Reni et Izmail, et des discussions sont en cours avec les opérateurs ferroviaires sur un nouveau système de rechargement au poste-frontière ukraino-roumain de Vadul Siret-Dornesti, a déclaré M. Panait.

"Il s'agit d'un véritable progrès.

L'Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs mondiaux de céréales, et la Roumanie est l'un des plus grands producteurs de l'Union européenne.

La Roumanie est l'un des cinq pays de l'est de l'UE qui ont été confrontés à un afflux de céréales ukrainiennes à la suite de l'invasion russe, ce qui a conduit l'UE à approuver des restrictions temporaires en vertu desquelles les céréales ne pouvaient que transiter par ces pays. (1 $ = 0,8991 euro) (Reportage de Luiza Ilie ; Rédaction de Barbara Lewis)