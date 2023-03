Le porte-parole du département d'État américain, M. Price, quitte ses fonctions après deux ans d'activité

M. Price a prêté serment en tant que porte-parole le 20 janvier 2021, le jour de l'investiture de Joe Biden en tant que président. Son mandat a été marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le retrait chaotique des diplomates et autres personnels d'Afghanistan.

Dans un communiqué, M. Blinken a déclaré que M. Price avait tenu plus de 200 réunions d'information avec des journalistes et qu'il était le visage et la voix de la politique étrangère des États-Unis.

"Ned a aidé le gouvernement américain à défendre et à promouvoir la liberté de la presse dans le monde entier et a donné l'exemple de la transparence et de l'ouverture que nous prônons dans d'autres pays. Ses contributions profiteront au ministère longtemps après son service", a déclaré M. Blinken.

Shaun Tandon, président de l'Association des correspondants du département d'État, a félicité M. Price d'avoir rétabli les points de presse quotidiens du département et d'avoir fait face à l'examen minutieux des journalistes, comme dans le cas du retrait de l'Afghanistan.

Le département responsable de la diplomatie américaine n'a tenu des briefings que de manière sporadique pendant l'administration de l'ancien président Donald Trump.

"Grâce à Ned, le Daily Press Briefing semble désormais routinier et c'est ainsi qu'il devrait être - il propose à la presse du monde entier de remettre en question la politique étrangère des États-Unis, souvent de manière critique, et exige du département d'État qu'il la défende", a déclaré M. Tandon dans un communiqué. "C'est un hommage à la santé de la démocratie américaine.