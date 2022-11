Le premier ministre polonais convoque une réunion urgente du comité de sécurité nationale

Le comité, qui se compose des chefs des ministères de la défense, de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères ainsi que du coordinateur des services de renseignement, est un organe qui prépare et coordonne les décisions relatives à la sécurité et à la défense nationales.

Le porte-parole du Cabinet, Piotr Muller, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Son tweet ne mentionnait pas ce dont le comité devait discuter.

Mardi, la Russie a pilonné des villes et des installations énergétiques à travers l'Ukraine, tuant au moins une personne et provoquant des pannes de courant généralisées dans ce que Kiev a déclaré être la plus lourde vague de frappes de missiles en près de neuf mois de guerre.