Le président Macron promet une réponse à la hauteur des agressions

Une réponse sans faiblesse, des forces unies

Devant les drapeaux français, ukrainien et de l'Union Européenne, avec un ton grave et déterminé, le président Emmanuel Macron a promis que la France réagira “sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité” face aux récents “actes de guerre” de la part de la Russie de Poutine. Il a déclaré que les forces occidentales étaient prêtes, avant de rappeler son soutien à l’Ukraine dans la bataille qu’elle mène face à son voisin russe : “La France se tient aux côtés de l’Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du Président ukrainien, des autorités et du peuple. Leur liberté est la nôtre.”

Jean-Yves le Drian, ministre des affaires étrangères, déclarait hier que le France allait soutenir l’Ukraine “sous toutes ses formes”. Son homologue allemande, Annalena Baerbock, assure que les forces occidentales sont “préparées à tous les scénarios".

Des sanctions à la hauteur de l’agression

Concernant les sanctions, Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu’elles seront “à la hauteur des agressions” aussi bien sur le plan militaire que sur le plan économique et sur l'énergie. Des décisions seront bientôt prises lors des prochains rassemblements internationaux dont ceux du G7, du conseil européen ainsi que du sommet de l’OTAN qui se tiendront dans les prochaines heures.

Des attaques russes sur les points sensibles ukrainiens

Des troupes militaires russes sont entrées en Ukraine depuis la frontière nord avec la Biélorussie et nord-est avec la Russie, accompagnées de bombardements sur des points stratégiques militaires de l’armée ukrainienne. Plusieurs dizaines de morts seraient à déplorer chez les soldats ukrainiens. Les forces russes seraient en train de progresser vers la capitale Kiev, soutenues par des opérations aériennes. Poutine cherche à s'emparer de territoires séparatistes pro-russes de l'est ukrainien dans la région du Donbass.