Le président allemand déclare que les forces armées doivent protéger la nation et s'engage à soutenir l'Ukraine

Le social-démocrate Boris Pistorius a été officiellement nommé ministre jeudi, à un moment où l'Allemagne subit une pression croissante de la part de ses alliés occidentaux pour autoriser l'utilisation de chars de combat de fabrication allemande en Ukraine afin de renforcer sa défense contre l'invasion de la Russie.

M. Pistorius doit rencontrer son homologue américain Lloyd Austin plus tard dans la journée de jeudi et, vendredi, les responsables de la défense d'une cinquantaine de pays et de l'OTAN se réunissent sur la base aérienne allemande de Ramstein pour discuter de la manière de fournir davantage d'armes à Kiev.

Une source gouvernementale allemande a déclaré à Reuters que Berlin n'autorisera l'envoi de chars de fabrication allemande à l'Ukraine que si les États-Unis acceptent d'envoyer leurs propres chars.

L'attaque de la Russie contre l'Ukraine a détruit l'ordre de sécurité de l'Europe, a déclaré Steinmeier lors d'une cérémonie de nomination de Pistorius. Le rôle du président allemand est largement cérémoniel.

M. Steinmeier a souligné que l'Allemagne continuerait à soutenir militairement l'Ukraine et aiderait "à la reconstruction d'un pays meurtri".

"L'Allemagne n'est pas en guerre, mais les années des dividendes de la paix dont nous, Allemands, avons bénéficié si longtemps et abondamment sont terminées", a déclaré M. Steinmeier.

"Nous devons répondre aux menaces qui nous visent également", a-t-il ajouté.

Pistorius succède à Christine Lambrecht, qui, après une série de maladresses, a annoncé sa démission lundi.