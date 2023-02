Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, M. McCarthy, abordera la question du plafond de la dette avant le discours de M. Biden.

M. McCarthy, qui a déclaré qu'il comptait rencontrer M. Biden une deuxième fois après s'être entretenu avec le président à la Maison Blanche la semaine dernière, prévoit de prendre la parole à 17h30 (2230 GMT) depuis son bureau à la Chambre des représentants.

Le moment choisi lui permettrait de devancer Biden sur le plafond de la dette, tout en renforçant le rôle de M. McCarthy en tant que principal négociateur du Congrès dans les pourparlers avec la Maison-Blanche, selon une personne au fait de la question. Son parti détient une courte majorité.

Les républicains de la Chambre des représentants veulent utiliser le plafond de la dette, qui couvre les coûts des programmes de dépenses et des réductions d'impôts précédemment approuvés par le Congrès, comme levier pour pousser à la réduction des dépenses, après deux années pendant lesquelles les démocrates de Biden ont contrôlé à la fois la Chambre et le Sénat.

Il est probable que M. Biden abordera le plafond de la dette, la réaction des États-Unis à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et son désir de surmonter les divisions politiques aux États-Unis lors de son discours de mardi soir devant une session conjointe du Congrès, ce qui pourrait donner au président sa plus grande audience télévisée de l'année.

La semaine dernière, M. Biden a semblé mettre en doute la capacité de M. McCarthy à maintenir les républicains dans le droit chemin, qualifiant M. McCarthy "d'homme décent, je pense", mais soulignant les concessions qu'il a faites pour devenir président du Congrès en janvier. Ces concessions comprenaient la modification d'une règle de la chambre pour permettre à tout membre de demander un vote qui le destituerait.

Malgré ce qui semble être une impasse, McCarthy est sorti d'une réunion avec Biden la semaine dernière en disant qu'il pensait que les deux pouvaient trouver un terrain d'entente.

Un jour plus tard, McCarthy et Biden se sont assis l'un à côté de l'autre au National Prayer Breakfast, et le speaker a ensuite déclaré aux journalistes que le président avait accepté de se rencontrer à nouveau.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la Maison Blanche avait été en contact avec le personnel de McCarthy sur les prochaines étapes. Elle a refusé de dire quand les deux hommes se reparleraient.