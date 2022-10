Le président italien Berlusconi dit avoir échangé des "lettres douces" avec Poutine

Berlusconi, 86 ans, s'est souvent vanté de son amitié avec Poutine jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et a créé une tempête le mois dernier lorsqu'il a déclaré que Poutine avait été poussé dans la guerre et qu'il voulait mettre des "personnes décentes" à la tête de Kiev.

"J'ai repris un peu contact avec Poutine, beaucoup, dans le sens où pour mon anniversaire, il m'a envoyé 20 bouteilles de vodka et une lettre très douce", a déclaré Berlusconi aux parlementaires de la Chambre basse, selon l'audio publié par l'agence de presse LaPresse.

"Je lui ai répondu avec quelques bouteilles de Lambrusco (vin) et une lettre tout aussi douce", a déclaré Berlusconi, dont l'anniversaire était le 29 septembre.

Il a ajouté qu'il était extrêmement inquiet de la situation en Ukraine mais qu'il ne pouvait pas donner sa véritable opinion car "si cela se retrouve dans la presse, il y aura une catastrophe."

Ces commentaires interviennent alors que M. Berlusconi négocie des postes ministériels dans un nouveau gouvernement à la suite des élections italiennes du 25 septembre qui ont donné la victoire à l'alliance de droite dirigée par Giorgia Meloni, qui devrait être nommée Premier ministre la semaine prochaine.

Un porte-parole du parti a démenti que Berlusconi ait repris contact avec Poutine, affirmant qu'il avait raconté à ses parlementaires "une vieille histoire faisant référence à un épisode vieux de plusieurs années."

Forza Italia a ensuite publié une déclaration affirmant que la position de Berlusconi et du parti sur la guerre était "conforme à la position de l'Europe et des États-Unis" et qu'il n'y avait "aucune place pour l'ambiguïté et il n'y en a jamais eu."

Les relations entre la coalition de droite italienne et la Russie sont suivies de près. Matteo Salvini, chef de file de la Ligue anti-immigration, a souvent fait l'éloge de Poutine et avait l'habitude de porter un T-shirt arborant le visage du dirigeant russe.

Mardi, le président de la Chambre basse nouvellement élu, Lorenzo Fontana, un politicien de la Ligue, a mis en garde dans une interview à la télévision d'État contre les conséquences des sanctions contre la Russie.

"Elles pourraient devenir un boomerang et nous nous retrouverons en grande difficulté", a-t-il déclaré au talk-show Porta a Porta.