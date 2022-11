Le président russe Poutine ne participera pas au sommet du G20 à Bali - un responsable indonésien

JAKARTA (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au rassemblement des dirigeants du Groupe des 20 (G20) à Bali la semaine prochaine, a déclaré jeudi à Reuters un responsable du gouvernement indonésien.

M. Poutine sera représenté par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré Jodi Mahardi, porte-parole du ministre coordonnateur des affaires maritimes et des investissements.

Le président russe devrait se joindre virtuellement à l'une des réunions, a-t-il ajouté.

En tant qu'hôte du G20, l'Indonésie a résisté à la pression des pays occidentaux et de l'Ukraine pour retirer son invitation à Poutine du sommet des dirigeants et expulser la Russie du groupe en raison de la guerre en Ukraine, affirmant qu'elle n'a pas l'autorité pour le faire sans consensus entre les membres.

Dans une interview accordée au Financial Times, le président indonésien Joko Widodo a déclaré que la Russie était la bienvenue au sommet, dont il craint qu'il ne soit éclipsé par une montée "très inquiétante" des tensions internationales.

"Le G20 n'est pas censé être un forum politique. Il est censé porter sur l'économie et le développement", aurait-il déclaré.

L'Indonésie a également invité le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qui a déclaré qu'il ne participerait pas si Poutine le faisait et qui était censé se joindre virtuellement.

Un certain nombre d'autres dirigeants mondiaux doivent participer au sommet qui débute le 15 novembre, notamment le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. (Cette histoire a été reclassée pour corriger la date dans le paragraphe 8 au 15 novembre, et non au 10 novembre)