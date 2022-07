Le président ukrainien Zelenskiy affirme que l'information selon laquelle il est malade est une fausse nouvelle lancée par des pirates russes.

Zelenskiy, 44 ans, a fait ses remarques le même jour que le Kremlin a rejeté ce qu'il a dit être de fausses informations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine était souffrant.

Son post Instagram est apparu après qu'une société de médias ukrainienne a déclaré que des pirates informatiques avaient diffusé un faux rapport sur la santé de Zelenskiy sur l'une de ses stations de radio suite à une cyberattaque.

"Aujourd'hui, la Russie a lancé d'autres fausses nouvelles selon lesquelles l'État (ukrainien) n'est pas contrôlé par le président Zelenskiy car il est à l'hôpital, ou plutôt en soins intensifs en raison d'un 'grave problème de santé'", a déclaré Zelenskiy.

"Donc, je suis ici dans mon bureau, et je ne me suis jamais senti aussi bien que maintenant", a-t-il dit, assis comme un bureau et portant un t-shirt kaki. "Et la mauvaise nouvelle pour ceux qui se cachent derrière de telles contrefaçons est que je ne suis pas seul. Nous sommes 40 millions (d'Ukrainiens)."

Dans une apparente allusion à l'âge de Poutine, il a déclaré : "Et avec tout le respect dû à la vieillesse, 44 n'est pas (presque) 70".

La Russie, qui a envahi l'Ukraine le 24 février, n'a pas immédiatement commenté les remarques de Zelenskiy.