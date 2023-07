Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le chancelier allemand Olaf Scholz ont demandé lundi la prolongation d'un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales et d'engrais à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, a déclaré un responsable.

Les deux hommes ont passé cet appel au cours d'une conversation téléphonique, a déclaré le porte-parole de M. Scholz.

M. Zelenskiy, dans son massage vidéo nocturne et dans ses écrits sur Telegram, a déclaré que lui et M. Sholz s'étaient concentrés sur la coopération en matière de défense et sur le prochain sommet de l'OTAN en Lituanie, au cours duquel l'Ukraine souhaite obtenir une indication sur son adhésion future à l'Alliance.

Il a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de "manque de certitude en matière de sécurité en Europe qui provoquerait la tyrannie et l'agression de la Russie".

"La Russie ne tentera de s'emparer de l'une ou l'autre partie de l'Europe que lorsqu'elle constatera une certaine incertitude en matière de sécurité. Lorsque tout est certain et clair, la tyrannie russe n'ose pas perturber la sécurité".