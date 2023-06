Le rand sud-africain était légèrement plus fort dans les premiers échanges lundi, les investisseurs surveillant les effets potentiels de la mutinerie avortée du week-end en Russie.

A 703 GMT, le rand s'échangeait à 18,7250 contre le dollar, environ 0,2% plus fort que sa clôture précédente.

Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises mondiales.

L'impact sur le marché d'une rébellion de courte durée par des mercenaires russes samedi n'est pas encore clair, ont déclaré les analystes, avec des prix mondiaux du pétrole légèrement plus élevés sur les préoccupations concernant la stabilité de la Russie et l'approvisionnement en brut.

Dans l'actualité locale, la compagnie nationale Eskom a déclaré dimanche que les coupures d'électricité seraient relativement faibles tout au long de la semaine, la réduction du nombre de pannes dans les centrales électriques ayant permis d'augmenter la capacité de production.

Jusqu'à récemment, de nombreux Sud-Africains étaient confrontés à des coupures d'électricité d'environ 10 heures par jour, mais des signes d'amélioration sont apparus ces dernières semaines, alors que le pays est confronté à la pire crise électrique de son histoire.

L'indice des prix à la production de l'Afrique du Sud pour le mois de mai, jeudi, et les chiffres de la masse monétaire, du budget et du commerce, vendredi, donneront d'autres indications sur la santé de l'économie la plus industrialisée d'Afrique.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était légèrement plus faible dans les premières transactions, le rendement augmentant de 0,5 point de base à 10,680%.