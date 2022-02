Le régulateur britannique des médias examine Russia Today, dit Liz Truss

LONDRES (Reuters) - La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré mercredi que l'autorité de régulation des médias, l'Ofcom, allait se pencher sur la chaîne d'information russe RT, s'attirant ainsi les foudres du diffuseur basé à Moscou, qui a déclaré que Liz Truss portait atteinte à l'indépendance de l'autorité de régulation.

"En ce qui concerne Russia Today, je suis d'avis qu'elle diffuse régulièrement de la propagande et des fausses nouvelles et qu'elle est effectivement une émanation de l'État russe, et je suis sûre que l'Ofcom se penche sur la question", a déclaré Liz Truss à Times Radio.

RT a répliqué en disant que Liz Truss semblait essayer de s'immiscer dans les affaires du régulateur.

"Il est regrettable que la ministre Truss et, récemment, quelques autres responsables politiques britanniques, semblent essayer d'interférer directement ou indirectement dans des institutions qu'ils vantent comme étant soi-disant indépendantes et totalement libres de toute pression politique", a déclaré à Reuters Anna Belkina, rédactrice en chef adjointe de RT.

Les responsables russes affirment que RT est un moyen pour Moscou de rivaliser avec la domination des grands médias internationaux basés aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui, selon eux, offrent une vision particulière du du monde.

L'Ofcom a indiqué qu'il donnerait de manière générale la priorité aux plaintes concernant la couverture médiatique de la Russie et de l'Ukraine par les radiodiffuseurs, en raison de la gravité de la crise.

