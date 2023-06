New York (awp/afp) - Le rouble est tombé lundi à son plus bas niveau depuis 13 mois face au dollar, reflet d'une détérioration de la balance commerciale du pays, sous l'effet de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à la Russie.

La devise russe est descendue jusqu'à 83,8411 roubles pour un dollar. Vers 20H15 GMT, elle ressortait à 83,7766 roubles pour un billet vert, en baisse de 1,24%.

La Banque centrale russe (BCR) a indiqué vendredi que le solde des opérations courantes avec l'extérieur, qui prend en compte l'ensemble des échanges avec l'étranger, avait affiché un surplus de 22,8 milliards de dollars sur la période allant de janvier à mai, soit une contraction de 81% sur un an.

Pour Adam Button, de ForexLive, "le pétrole est un problème pour la Russie", du fait de la chute des cours, qui affecte le premier exportateur mondial de brut et produits raffinés confondus.

Cette dégringolade des cours du brut, qui sont inférieurs de plus de 40% à leur niveau de 2022 au même stade, s'explique par des interrogations sur la solidité de la demande, sur fond de ralentissement économique, mais aussi par des craintes d'une offre trop abondante.

Bien que s'étant engagé, en février, à réduire sa production de quelque 500.000 barils par jour, la Russie a continué à exporter massivement de l'or noir, au point de faire tanguer l'ensemble du cartel Opep+, constitué de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés de l'accord conclu en 2016.

Pour Adam Button, le manque de transparence de la Russie, qui a cessé fin avril de publier des données officielles sur sa production de pétrole et de gaz, sape la crédibilité de l'alliance toute entière, ce qui contribue à faire baisser les cours et pénalise, par ricochet, les revenus d'exportation de la Russie.

La détérioration de la balance commerciale de la Russie affecte les réserves du pays en devises, ce qui contribue à saper sa monnaie. Les importations deviennent plus chères, ce qui nourrit l'inflation.

Vendredi, la présidente de la BCR a évoqué la remontée de l'inflation, alimentée, selon elle, par la balance commerciale, mais aussi par l'accélération des dépenses publiques ainsi que les tensions sur le marché du travail, qui connaît une pénurie de main d'oeuvre pour partie liée à la guerre.

Ailleurs sur le marché des changes, l'euro progressait légèrement de 0,09% face au billet vert, à 1,0759 dollar pour un euro, sur fond d'attentisme à l'orée d'une semaine marquée par une série de décisions de banques centrales.

Cours de lundi Cours de vendredi 20H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0759 1,0749 EUR/JPY 150,15 149,84 EUR/CHF 0,9775 0,9710 EUR/GBP 0,8559 0,8550 USD/JPY 139,55 139,40 USD/CHF 0,9086 0,9033 GBP/USD 1,2510 1,2572

afp/rp