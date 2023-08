Le rouble russe a franchi la barre des 93 contre le dollar mercredi, incapable de s'accrocher au soutien des prix du pétrole à un plus haut de 3 mois et demi, et entravé par le risque politique et par les inquiétudes du ministère des finances qui pourrait passer à l'achat de devises étrangères ce mois-ci.

A 1044 GMT, le rouble était inchangé face au dollar à 93,26 et avait perdu 1,2% pour s'échanger à 102,38 face à l'euro. Il a perdu 1,1% contre le yuan à 12,97.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,5 % à 85,37 $ le baril, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 17 avril.

Un gratte-ciel du quartier d'affaires de Moscou, qui abrite trois ministères du gouvernement russe, a été frappé par un drone pour la deuxième fois en trois jours mardi, obligeant les entreprises à réfléchir à la sécurité de leurs employés.

Le rouble a également souffert de l'incertitude du marché quant à savoir si le ministère des finances continuera ce mois-ci à vendre des devises étrangères pour couvrir les déficits des recettes d'exportation d'énergie de la Russie, ou s'il passera à l'achat.

Les analystes interrogés par Reuters n'ont pas donné de consensus clair. Le ministère informera le marché de son plan d'intervention mensuel jeudi.

"La hausse des prix du pétrole, couplée à l'affaiblissement du rouble, nous rappelle les perspectives de début des achats de yuans dans le cadre de la règle budgétaire", ont déclaré les analystes de la Banque de Saint-Pétersbourg.

La Russie a repris ses interventions sur les devises étrangères en janvier, en vendant le yuan chinois plutôt que les monnaies occidentales qu'elle qualifie d'"inamicales".

Les indices boursiers russes ont été mitigés.

L'indice RTS, libellé en dollars, a perdu 0,5 % à 1 050,6 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, qui a atteint lors de la session précédente son niveau le plus élevé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, était en hausse de 0,5 % à 3 110,1 points.

Le MOEX est anormalement élevé, a déclaré la banque d'investissement Sinara dans une note. L'indice reste bien en deçà des records de plus de 4 000 points atteints à la fin de l'année 2021, en raison des problèmes géopolitiques.

"L'euphorie des investisseurs individuels pourrait se poursuivre aujourd'hui grâce au réinvestissement des dividendes et à l'affaiblissement du rouble. Cependant, les perspectives de croissance à long terme sont remises en question en raison des risques croissants", a déclaré M. Sinara.

Le ministère des finances russe organisera trois adjudications d'obligations du Trésor OFZ mercredi. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Alex Richardson et John Stonestreet)