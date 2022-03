Le rouble poursuit sa chute

Depuis une semaine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les marchés boursiers ont été plongés dans la tourmente avec la salve de sanctions économiques et financières infligée à la Russie ayant pour objectif de faire plier son économie. Une invasion que le Kremlin qualifie pudiquement d’”opération spéciale”.

Le rouble a perdu plus de 40% de sa valeur face au dollar depuis l’entrée en Ukraine des troupes russes le 24 février. Durant le mois de janvier, 1 dollar s’échangeait entre 75 et 80 roubles tandis qu’aujourd’hui, 1 dollar peut vous procurer plus de 110 roubles. Cette chute s’explique par la nature des sanctions envers la Russie, dont le gel des actifs de nombreux dirigeants et oligarques russes en Europe, le blocage de l’accès de la Russie au système de paiement international SWIFT ainsi que l’interdiction de survol de l’espace aérien européen et l’arrêt total de diffusion des médias russes d’État RT et Sputnik en Europe.

1 dollar en janvier valait 75 à 80 roubles, il vaut désormais plus de 110 roubles

Ces sanctions, censées faire vaciller l’économie Russe, ont provoqué l’abaissement de la notation crédit au rang de “junk” par deux les agences de notation Fitch et Moody’s. Si vous souhaitez en savoir plus sur les notations crédit, je vous conseille de (re)lire le papier rédigé par Anthony Bondain sur le principe des notations crédit. Pour faire simple, l’abaissement au rang de junk signifie que l’État russe et les entreprises publiques russes ne bénéficieront plus de facilités d’emprunt, et qu'ils devront apporter des garanties supérieures, et payer des intérêts plus élevés pour obtenir des financements.

Tableau des notations crédit : la zone rouge correspond aux notations "junk"

Dans la nuit, l'agence Fitch a déclaré que les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne interdisant toute transaction avec la Banque de Russie auraient "un impact beaucoup plus important sur les fondamentaux du crédit de la Russie que toutes les sanctions précédentes". Moody's a déclaré que la sévérité des sanctions "a dépassé les attentes initiales de Moody's et aura des conséquences importantes sur le crédit". La semaine dernière, S&P a abaissé la note de la Russie au rang de sous-investissement.

Mercredi, les fournisseurs d'indices FTSE Russell et MSCI ont déclaré qu'ils allaient retirer les actions russes de tous leurs indices, après qu'un haut dirigeant de MSCI ait qualifié en début de semaine le marché boursier russe de "non investissable".