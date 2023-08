Le rouble russe a augmenté mardi, les investisseurs pariant que la banque centrale relèverait ses taux lors d'une réunion extraordinaire, après que la monnaie russe ait chuté à 101 pour un dollar américain lundi, ce qui a incité le Kremlin à réclamer une politique monétaire plus stricte.

Le rouble, qui a perdu près d'un quart de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de la guerre en Ukraine, est monté à 96,40 pour un dollar à 0530 GMT après avoir chuté à près de 102 dans les échanges intrajournaliers lundi.

La banque centrale russe tiendra une réunion extraordinaire mardi pour discuter du niveau de son taux d'intérêt directeur, actuellement à 8,5%. Une décision sera publiée à 10h30 heure de Moscou (0730 GMT), a indiqué la banque centrale.

"La banque centrale dispose de tous les outils pour normaliser la situation dans un avenir proche", a déclaré lundi le conseiller économique du président Vladimir Poutine, Maxim Oreshkin. "Il est dans l'intérêt de l'économie russe d'avoir un rouble fort.

Le rouble a connu une évolution mouvementée depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, chutant à un niveau record de 120 par rapport au dollar un mois plus tard, avant de remonter à un plus haut de plus de sept ans quelques mois plus tard, soutenu par les contrôles de capitaux et l'augmentation des recettes d'exportation.

Bien que M. Poutine ait à plusieurs reprises salué la résilience de l'économie russe, qui pèse 2 000 milliards de dollars, les tensions liées à la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et à ce que l'Occident considère comme les sanctions les plus sévères de l'histoire commencent à se faire sentir.

L'affaiblissement du rouble a fait grimper les prix d'un grand nombre d'articles de la vie courante avant l'élection présidentielle de mars 2024, même si des taux d'intérêt plus élevés rendraient la vie plus difficile aux emprunteurs, y compris aux entreprises et au gouvernement, qui finance les opérations militaires en Ukraine. (Reportage de Reuters ; édition de Guy Faulconbridge)