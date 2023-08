Le rouble russe a glissé au-delà de la barre psychologique des 100 pour un dollar américain lundi, tandis que les actions de la Chine et de Hong Kong ont chuté après que des données décevantes sur le crédit aient renforcé les inquiétudes concernant le ralentissement de la deuxième économie mondiale.

Le rouble a perdu 100,78 par rapport au dollar, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis 17 mois. La monnaie a perdu un quart de sa valeur depuis que le président Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine en février 2022.

"Le rouble a sous-performé tout au long de l'année, en partie à cause de la baisse des revenus pétroliers, mais aussi à cause de la fuite des capitaux", a déclaré Michael Wang, gestionnaire de portefeuille adjoint chez Mirabaud Asset Management.

"La baisse la plus récente a probablement été déclenchée par l'annonce faite par la banque centrale la semaine dernière qu'elle cesserait d'acheter des devises étrangères sur le marché intérieur.

Le conseiller économique de Poutine, Maxim Oreshkin, a déclaré dans une tribune publiée par l'agence de presse TASS que le Kremlin souhaitait un rouble fort et que la politique monétaire laxiste était la principale raison de l'affaiblissement de la monnaie russe.

L'indice chinois CSI300 et l'indice Shanghai Composite ont chuté respectivement de 0,7 % et de 0,3 %, après que des données ont montré que les nouveaux prêts bancaires chinois ont chuté en juillet et que d'autres indicateurs de crédit clés ont également faibli.

En outre, deux sociétés chinoises cotées en bourse ont déclaré qu'elles n'avaient pas reçu de paiement pour des produits d'investissement arrivant à échéance de la part de Zhongrong International Trust, ce qui a aggravé les tensions sur un marché financier déjà perturbé par le ralentissement du secteur de l'immobilier.

China's Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé du pays, a perdu 17,4 % après avoir suspendu la négociation de ses 11 obligations onshore à partir de lundi.

Dans l'ensemble, l'indice MSCI des actions des marchés émergents a baissé de 0,9 %, tandis que l'indice des devises a reculé de 0,2 %.

Les actions des sociétés du groupe indien Adani ont chuté de 1 % à 3 % après la démission de Deloitte en tant qu'auditeur d'Adani Ports, la première décision de ce type au sein du conglomérat depuis le rapport du vendeur à découvert américain Hindenburg sur la société en janvier.

La livre turque s'est échangée à 27,0525 contre le dollar, s'affaiblissant d'un niveau de clôture de 26,9 vendredi.

Le zloty polonais a glissé de 0,1% contre l'euro, à la traîne des pays d'Europe centrale et orientale, après que les prix à la consommation aient augmenté de 10,8% au cours de la période de 12 mois allant jusqu'à juillet.

En Amérique latine, les marchés argentins font face à une gueule de bois électorale après la victoire surprise aux élections primaires du libertarien d'extrême droite Javier Milei, qui souhaite supprimer la banque centrale et dollariser l'économie, ce qui a bouleversé la course vers les élections générales d'octobre.

Les analystes de la banque d'investissement JPMorgan ont recommandé de conserver une "pondération de marché" sur les obligations d'État de l'Argentine lundi.