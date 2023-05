Le rouble russe a récupéré quelques pertes tôt ce jeudi pour s'approcher de la barre des 80 contre le dollar, luttant contre la réduction des ventes de devises étrangères par les exportateurs pour essayer de maintenir les gains réalisés à la fin de la session précédente.

A 1303 GMT, le rouble était 0,3% plus faible contre le dollar à 80,06 et avait gagné 0,2% pour s'échanger à 86,46 contre l'euro. Il s'est raffermi de 0,4% contre le yuan à 11,35.

Les gains de mercredi ont contrarié la tendance des dernières sessions qui ont vu le rouble s'affaiblir d'environ 76 pour un dollar la semaine dernière jusqu'à 81.

Les analystes ne s'attendent pas à ce que le rouble s'affaiblisse davantage, à l'approche des paiements d'impôts de fin de mois, qui amènent généralement les exportateurs à convertir leurs revenus en devises étrangères pour faire face à leurs obligations locales.

"Dans les jours à venir, le rouble pourrait montrer une dynamique mixte, mais en raison des ventes de devises étrangères probablement plus importantes la semaine prochaine, le rouble devrait se renforcer plus nettement", ont déclaré les analystes de la Banque de Saint-Pétersbourg dans une note.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,8 % à 76,34 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en Dollar Index, était en baisse de 0,6% à 1 033,8 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,3 % à 2 627,2 points.

Les actions du créancier dominant Sberbank ont augmenté de 0,2% après que la banque ait annoncé des bénéfices trimestriels records, tandis que les actions du producteur de pétrole et de gaz Surgutneftegaz ont chuté de plus de 12% à un plus bas de plus de six semaines après que son conseil d'administration ait recommandé un dividende de 0,8 roubles par action ordinaire et privilégiée.

