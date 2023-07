Le rouble russe s'est affaibli face au dollar vendredi, mais a conservé la plupart des gains de la session précédente, tous les regards étant tournés vers la banque centrale, qui devrait relever ses taux pour la première fois depuis plus d'un an, alors que la pression inflationniste s'intensifie.

La Banque de Russie devrait augmenter son taux d'intérêt directeur d'au moins 50 points de base pour le porter à 8 % plus tard dans la journée de vendredi. Les données de cette semaine montrant une augmentation des attentes inflationnistes ont conduit certains analystes à prédire une politique monétaire encore plus stricte.

A 0646 GMT, le rouble était 0,2% plus faible contre le dollar à 90,37 et avait perdu 0,3% pour s'échanger à 100,76 contre l'euro. Il avait perdu 0,2% contre le yuan à 12,60.

La banque centrale annoncera sa décision sur les taux à 1030 GMT et le gouverneur Elvira Nabiullina apportera plus d'éclaircissements sur la politique monétaire et d'autres questions lors d'une conférence de presse à 1200 GMT.

La pression s'est intensifiée sur la monnaie russe après une mutinerie armée avortée par le groupe mercenaire Wagner à la fin du mois de juin. Les attaques sur les infrastructures russes ont également diminué l'appétit pour le risque.

La banque centrale a attribué la faiblesse du rouble à la baisse des exportations et à la reprise des importations. En juin, la balance des paiements de la Russie était négative pour la première fois depuis 2020.

"C'est une mauvaise nouvelle pour le rouble", a déclaré Natalia Orlova, économiste en chef d'Alfa Bank. "Un autre problème est que de plus en plus de recettes d'exportation sont payées en roubles", a-t-elle ajouté, ce qui signifie que la Russie reçoit un montant réduit de l'excédent de son commerce extérieur en devises étrangères.

La hausse des prix du pétrole, la diminution de la demande intérieure de devises étrangères et les paiements d'impôts de fin de mois par les exportateurs devraient soutenir le rouble.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,9 % à 80,33 dollars le baril. (Reportage d'Alexander Marrow ; édition de Barbara Lewis)