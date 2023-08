Le rouble russe s'est stabilisé à près de 97 pour un dollar mercredi, un jour après que la banque centrale ait relevé ses taux d'intérêt à 12 % lors d'une réunion d'urgence et dans un contexte de spéculation sur les autres mesures que la Russie pourrait prendre pour soutenir sa monnaie en difficulté.

La réunion extraordinaire de mardi et l'augmentation de 350 points de base du taux directeur ont été décidées en réponse à la chute du rouble au-delà du seuil symbolique de 100 par rapport au dollar en début de semaine et à l'appel public du Kremlin en faveur d'un resserrement de la politique monétaire.

A 0715 GMT, le rouble était 0,1% plus faible contre le dollar à 97,17. Il a perdu 0,2% pour s'échanger à 106,17 contre l'euro et a perdu 0,2% contre le yuan à 13,28.

Cette semaine, le rouble a connu certaines des transactions les plus volatiles de l'année. Il a atteint lundi son plus bas niveau depuis près de 17 mois, à 101,75, et s'est brièvement échangé à 92,60 mardi matin, avant de clôturer à 97,09.

Les analystes occidentaux et russes se sont accordés à dire que la hausse des taux d'intérêt, bien qu'elle permette de stopper le pourrissement, ne sera probablement pas suffisante pour arrêter la chute du rouble.

Bloomberg a rapporté mardi en fin de journée que des discussions sur la reprise du contrôle des capitaux étaient en cours, mais qu'aucune avancée n'avait été réalisée. Cette nouvelle a soutenu le rouble en fin de séance.

L'agence de presse russe Interfax a cité mercredi trois sources anonymes selon lesquelles la conversion obligatoire de 90 % des revenus en devises étrangères des exportateurs était en cours de discussion. Une mesure similaire avait été adoptée pour stabiliser les marchés financiers peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,2 % à 84,75 dollars le baril.

Les indices boursiers russes, volatiles depuis plusieurs séances, ont été mitigés.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 0,1 % à 1 009,1 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, est resté stable à 3 115,8 points.

"La réaction positive à la révision des taux par la Banque de Russie a été remplacée par une correction, liée à la rhétorique plus stricte du régulateur et aux attentes de mesures de contrôle des capitaux", a déclaré la banque d'investissement Sinara dans une note. (Rapport d'Alexander Marrow ; rapport supplémentaire de Lidia Kelly ; édition de Sam Holmes et Christina Fincher)