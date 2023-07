Le rouble russe s'est raffermi vendredi, en route vers son premier gain hebdomadaire en plus de deux mois, repassant au-dessus de la barre des 90 contre le dollar, soutenu par les prix élevés du pétrole et par l'atténuation de la pression exercée par les sorties de capitaux.

Les contrôles de capitaux et la diminution des importations ont contribué à isoler le rouble de la géopolitique depuis plus de 16 mois que la Russie a envahi l'Ukraine, mais la marche avortée du chef mercenaire Evgueni Prigojine vers Moscou le 24 juin a eu des répercussions sur les marchés.

A 0725 GMT, le rouble était 0,2% plus fort contre le dollar à 89,92, s'éloignant de son plus bas niveau de la semaine dernière à 93,85.

Il a gagné 0,2% pour s'échanger à 100,79 contre l'euro. Il s'est raffermi de 0,1% contre le yuan à 12,58.

Les autorités russes, soucieuses de maintenir le calme, ont attribué l'effondrement du rouble - qui a chuté d'environ 10 % entre le 23 juin et le 6 juillet - à la baisse des recettes d'exportation et à la reprise des importations, mais les analystes reconnaissent l'impact des préoccupations politiques intérieures et de l'augmentation des sorties nettes de capitaux.

Même si le rouble revient dans la fourchette de 80-90 que le gouvernement a jugée préférable, il reste faible. Avant la mutinerie du groupe Wagner, le rouble s'échangeait à près de 84 pour un dollar.

Selon Egor Zhilnikov, analyste à la Promsvyazbank, le rouble pourrait se renforcer vers 86-88 par rapport au dollar au cours des prochaines séances, soutenu par la hausse des prix du pétrole, la diminution de la demande active de devises étrangères de la part de la population et le fait que les exportateurs se préparent à payer les taxes de fin de mois.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,3 % à 81,16 dollars le baril, mais proche de son niveau le plus élevé depuis la fin du mois d'avril.

Les indices boursiers russes ont été mitigés.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,1 % à 1 009,4 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,2 % à 2 880,2 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)