Le rouble s'est stabilisé mardi après être tombé à son plus bas niveau depuis plus d'un mois face au dollar, alors que des drones ont attaqué Moscou et que la monnaie russe a perdu le soutien d'une période fiscale favorable.

L'Ukraine a lancé l'une de ses plus importantes attaques de drones contre Moscou, selon la Russie, dont le ministère de la défense a déclaré que tous les engins avaient été détruits à proximité de la ville. Kiev n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat, mais n'a pas reconnu publiquement avoir lancé des attaques contre des cibles à l'intérieur de la Russie.

"La nouvelle d'une attaque de drone à Moscou pourrait être négative pour le marché russe", a déclaré Elena Kozhukhova, analyste chez Veles Capital.

A 0717 GMT, le rouble était 0,1% plus fort contre le dollar à 81,72, après avoir atteint 81,39, son point le plus faible depuis le 28 avril. Il a gagné 0,5% pour s'échanger à 86,38 contre l'euro et s'est raffermi de 0,3% contre le yuan à 11,36.

Les paiements d'impôts de fin de mois, qui soutiennent généralement le rouble car les exportateurs convertissent leurs revenus en devises étrangères pour faire face à leurs obligations locales, étaient attendus lundi.

"Le rouble a perdu hier le soutien de la période fiscale, qui ne l'a jamais sérieusement renforcé", a déclaré Alor Broker dans une note.

Le rouble, qui avait perdu environ 1 % lors de la session précédente, est également sous la pression de la demande locale de devises étrangères alors que les importateurs russes déplacent leurs approvisionnements de l'ouest vers l'est et que de nouveaux modèles commerciaux émergent.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,7 % à 76,50 dollars le baril.

Les indices boursiers russes ont été volatils, ouvrant à la baisse avant de limiter les pertes.

L'indice RTS, libellé en Dollar Index, était en hausse de 0,2% à 1 066,5 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, est resté inchangé à 2 732,5 points.

Les actions de la major pétrolière Rosneft étaient en hausse d'environ 0,4% après que la société ait déclaré que son conseil d'administration avait recommandé un dividende de 17,97 roubles par action.