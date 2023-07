Le rouble russe s'est renforcé pour atteindre un plus haut de plus d'une semaine face au dollar mardi, stimulé par les prix élevés du pétrole et une période fiscale de fin de mois à venir qui permet aux exportateurs de convertir les revenus en devises étrangères en roubles.

A 0715 GMT, le rouble était 0,4% plus fort contre le dollar à 90,15, atteignant son plus haut niveau depuis le 14 juillet.

Il a gagné 0,6% pour s'échanger à 99,87 contre l'euro et a perdu 0,2% contre un yuan plus fort à 12,60.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,3 % à 82,97 dollars le baril. Il a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de trois mois lors de la session précédente.

La pression sur le rouble, qui est tombé à son plus bas niveau depuis plus de 15 mois au début du mois de juillet, s'est accrue depuis l'échec d'une mutinerie armée du groupe mercenaire Wagner à la fin du mois de juin. Les attaques de drones en Russie, que Moscou a imputées à l'Ukraine, ont également réduit l'appétit pour le risque.

Le relèvement de 100 points de base, plus important que prévu, du taux d'intérêt de la Banque de Russie, qui est passé à 8,5 %, a eu un impact immédiat limité sur la monnaie russe, mais des taux plus élevés devraient apporter un certain soutien au rouble en rendant les investissements dans les actifs russes plus attrayants.

La banque centrale a fortement augmenté le coût de l'emprunt, déclarant que la faiblesse du rouble ajoutait à la pression inflationniste due à un marché du travail tendu et à une forte demande de la part des consommateurs.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, a augmenté de 0,9 % pour atteindre 1 032,0 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,5 % à 2 951,1 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Alison Williams)