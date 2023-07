Le rouble russe s'est stabilisé lundi, limitant les pertes initiales pour s'éloigner d'un plus bas de plus de 15 mois atteint la semaine dernière après un effondrement déclenché par la mutinerie armée avortée du mois dernier.

Le contrôle des capitaux et la réduction des importations ont contribué à isoler le rouble de la géopolitique depuis plus de 16 mois que la Russie a envahi l'Ukraine, mais la marche avortée du chef mercenaire Evgueni Prigojine vers Moscou le 24 juin a eu des répercussions sur les marchés et a soulevé des questions sur la mainmise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir.

A 1128 GMT, le rouble était inchangé contre le dollar à 91,23, après avoir atteint 93,85 la semaine dernière, son point le plus faible depuis le 28 mars 2022.

Il a gagné 0,4% pour s'échanger à 99,96 contre l'euro. Il s'est raffermi de 0,5% contre le yuan à 12,59.

Les analystes de Veles Capital ont déclaré que le rouble essayait de corriger à la hausse, mais qu'il ne donnait pas encore de signaux confiants en faveur du développement d'une tendance à la hausse.

Cherchant à projeter une aura de calme, les autorités russes ont attribué la chute du rouble d'environ 7 % au cours des dernières semaines à la baisse des recettes d'exportation et à la reprise des importations, mais les analystes reconnaissent l'impact des préoccupations politiques intérieures et de l'augmentation des sorties nettes de capitaux.

"Le Kremlin ne voit aucune menace pour la stabilité financière du pays", a déclaré lundi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Au contraire, la situation est meilleure que ce que l'on aurait pu prévoir. En ce qui concerne le taux de change, il se produit et ne menace en aucun cas la stabilité financière".

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,6 % à 78,01 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,8 % à 984,3 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,6 % à 2 850,3 points. (Reportage d'Alexander Marrow, édition d'Ed Osmond, William Maclean)