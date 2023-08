Le rouble russe s'est stabilisé vendredi, non loin d'un plus haut de deux semaines atteint lors de la session précédente, et devrait gagner plus de 6 % dans ce qui a été l'une des semaines les plus volatiles de l'année, avec le marché en alerte pour les contrôles de capitaux.

La Banque de Russie a augmenté son taux directeur à 12 % mardi, une tentative d'urgence pour stopper le récent glissement du rouble au-delà du seuil symbolique de 100 pour un dollar américain.

Bien que les analystes aient déclaré que d'autres mesures pourraient être nécessaires pour ramener le rouble dans la fourchette de 80 à 90 jugée acceptable par les autorités, les rapports ultérieurs indiquant que les contrôles de capitaux pourraient être réintroduits semblent avoir eu l'effet escompté.

A 0651 GMT, le rouble était 0,1% plus fort contre le dollar à 93,68, se rapprochant de 92,55, sa marque la plus forte depuis le 2 août, atteinte jeudi.

Il a perdu 0,2% pour s'échanger à 101,91 contre l'euro et a perdu 0,4% contre le yuan à 12,82.

Les autorités envisagent de rétablir la vente obligatoire des revenus en devises étrangères pour les exportateurs, ont déclaré cinq sources à Reuters. Au-delà des hausses de taux et des contrôles de capitaux, Moscou dispose d'autres options, bien qu'aucune ne soit particulièrement favorable.

Deux sources ont ensuite déclaré à Reuters que les ventes de devises étaient en train d'augmenter de manière informelle, les exportateurs étant invités à vendre autant que possible et à fournir des mises à jour hebdomadaires.

L'approche du début de la période fiscale de fin de mois, au cours de laquelle les exportateurs convertissent habituellement leurs recettes en devises en roubles pour payer leurs dettes nationales, joue également en faveur du rouble.

"Nous pensons que l'activité d'augmentation des exportateurs se poursuivra aujourd'hui et nous nous attendons à un nouveau redressement des positions en roubles", ont déclaré les analystes de la Promsvyazbank dans une note.

Moscow Exchange, la plus grande bourse de Russie, a déclaré que le 15 août, le jour de la hausse des taux de la banque centrale, a été la journée la plus active sur le marché russe des produits dérivés depuis l'invasion complète de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,2 % à 84,29 dollars le baril. (Reportage d'Alexander Marrow ; édition de Robert Birsel)