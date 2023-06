Le rouble a chuté à son plus bas niveau depuis plus de 14 mois face au dollar mardi, alors que les marchés russes ont rouvert après un long week-end, pénalisés par la baisse des prix du pétrole et l'offre limitée de devises étrangères de la part des exportateurs.

A 0805 GMT, le rouble était 1,2% plus faible contre le dollar à 83,60, son plus faible depuis début avril 2022.

Il avait perdu 1,5% pour s'échanger à 90,26 face à l'euro , franchissant le seuil des 90 pour la première fois en près de sept semaines, et avait perdu 0,9% face au yuan à 11,67 .

Le marché a vu son chiffre d'affaires diminuer et est devenu sensible aux fluctuations brutales depuis que Moscou a été la cible de sanctions occidentales radicales à la suite de son invasion de l'Ukraine, avec moins d'investisseurs étrangers capables d'accéder aux marchés russes.

"Il y a un manque de liquidité sur le marché", a déclaré un trader d'une grande banque russe.

Tout le monde attend que le rouble se raffermisse à nouveau lorsque les exportateurs, pour qui un rouble faible est bénéfique, commenceront à convertir les revenus en devises pour payer les impôts locaux plus tard dans le mois, a ajouté le trader.

"Le rouble est très inquiétant", a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker, prédisant qu'il pourrait se diriger vers 90 contre le dollar.

"Il y a un léger espoir que les exportateurs profitent du taux de change favorable pour eux et augmentent leurs ventes de revenus en devises étrangères", a ajouté M. Antonov.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 1,8 % à 72,42 dollars le baril. Les prix du Brent ont fortement chuté au cours des dernières séances, passant de près de 78 dollars.

Le rouble a peu réagi au maintien des taux d'intérêt par la banque centrale à 7,5 % vendredi, mais en émettant le signal le plus fort à ce jour qu'elle pourrait augmenter les taux d'intérêt cette année, en disant que la probabilité s'est accrue à mesure que les pressions inflationnistes s'intensifient.

Les indices boursiers russes ont été mitigés. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 1,1 % à 2 738,3 points, soutenu par les paiements de dividendes des grands émetteurs.

L'indice RTS, libellé en Dollar Index, était en baisse de 0,1% à 1 031,1 points.

Les actions de Yandex cotées à Moscou ont chuté de 0,3 % après que le PDG de VTB, Andrei Kostin, a déclaré à Reuters que le créancier public pourrait se retirer de la course à l'acquisition d'une participation dans les activités russes de Yandex. Les actions de VTB ont augmenté de 1,1 %. (Reportage d'Alexander Marrow ; rédaction d'Andrew Heavens et d'Emelia Sithole-Matarise)