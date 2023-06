Le rouble s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en 10 semaines face au dollar mardi, alors que les marchés russes ont rouvert après un long week-end, pénalisés par la baisse des prix du pétrole et sous la pression des risques géopolitiques et de la demande de devises étrangères.

A 0615 GMT, le rouble était 0,5% plus faible contre le dollar à 83,07, son plus bas niveau depuis le 7 avril. Il a perdu 0,9% pour s'échanger à 89,74 contre l'euro, un plus bas de plus de six semaines, et a perdu 0,1% contre le yuan à 11,58.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,6 % à 72,26 dollars le baril. Le prix du Brent a fortement chuté au cours des dernières séances, passant de près de 78 dollars.

Le rouble a peu réagi au maintien des taux d'intérêt par la banque centrale à 7,5 % vendredi, mais en émettant le signal le plus fort à ce jour qu'elle pourrait augmenter les taux d'intérêt cette année, en disant que la probabilité avait augmenté à mesure que les pressions inflationnistes s'intensifiaient.

