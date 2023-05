Le rouble russe a atteint son plus bas niveau depuis près de trois semaines face au dollar avant les trois adjudications d'obligations du Trésor de l'OFZ mercredi, en route vers sa cinquième session consécutive de baisse sous la pression de l'offre limitée de devises et des menaces de sanctions.

A 0718 GMT, le rouble était 0,2% plus faible contre le dollar à 80,57, plus tôt il a atteint 80,8425, son point le plus faible depuis le 28 avril.

Il a perdu 0,1% pour s'échanger à 87,58 contre l'euro et a perdu 0,1% contre le yuan à 11,50.

Les analystes ne s'attendent pas à ce que le rouble s'affaiblisse davantage, à l'approche des paiements d'impôts de fin de mois, qui amènent généralement les exportateurs à convertir leurs revenus en devises étrangères pour faire face à leurs obligations locales.

"Un point de résistance important pour la paire (rouble/dollar) se situe autour de 81,50", a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker. "Il est peu probable qu'il soit franchi sans pause, dans le contexte actuel de survente du rouble.

La baisse des recettes d'exportation a pesé sur le rouble ces derniers mois, d'autant plus que les importations, qui ont chuté en 2022, se redressent.

Par ailleurs, les dirigeants du Groupe des sept (G7) prévoient de renforcer les sanctions contre la Russie lors de leur sommet au Japon cette semaine, avec des mesures visant l'énergie et les exportations qui ont soutenu l'effort militaire de Moscou en Ukraine, ont déclaré des fonctionnaires ayant une connaissance directe des discussions.

Le déficit budgétaire de la Russie, qui s'est élevé à 44 milliards de dollars de janvier à avril et qui dépasse déjà le plan du gouvernement pour 2023 dans son ensemble, exerce également une pression sur le rouble.

La Russie dépense beaucoup en raison de la chute des recettes énergétiques. L'excédent de la balance courante du pays se réduit également rapidement.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,8 % à 74,30 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en Dollar Index, était en hausse de 0,3% à 1 033,7 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,3 % à 2 642,3 points.

Le ministère des finances russe organisera trois ventes aux enchères d'OFZ plus tard dans la journée de mercredi.

