Le rouble est tombé à son plus bas niveau depuis près de 16 mois face à l'euro mercredi et s'est affaibli face au dollar et au yuan, la monnaie russe subissant des pressions géopolitiques persistantes et n'étant pas en mesure de tirer parti des moteurs nationaux.

La monnaie russe s'est progressivement affaiblie tout au long de l'année en raison de la baisse des exportations et de la reprise des importations, mais la pression s'est fortement intensifiée après l'échec d'une mutinerie armée du groupe mercenaire Wagner à la fin du mois de juin.

À 7 h 57 GMT, le rouble avait perdu 0,7 % pour s'échanger à 102,68 contre l'euro, son point le plus faible depuis le 28 mars 2022.

Il était 0,5% plus faible contre le dollar à 91,37 et avait perdu 0,3% contre le yuan à 12,67.

La diminution de la demande intérieure de devises étrangères, les paiements d'impôts de fin de mois par les exportateurs et la perspective d'une hausse des taux de la banque centrale cette semaine devraient apporter un certain soutien au rouble.

Les analystes de la Bank St Petersburg ont déclaré que le rouble pourrait se raffermir vers 90 contre le dollar d'ici la fin de la semaine.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque de Russie augmente ses taux de 50 points de base à 8 % vendredi, la forte baisse du rouble au cours des dernières semaines s'ajoutant à la pression inflationniste déjà intensifiée par les pénuries de main-d'œuvre et la forte demande des consommateurs.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, est resté inchangé à 79,61 dollars le baril.

Les indices boursiers russes ont été mitigés.

L'indice RTS, libellé en dollars, a baissé de 0,6 % à 1 018,6 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, est resté stable à 2 955,5 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Angus MacSwan)