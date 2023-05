Le rouble est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'un mois face au dollar mardi, alors que des drones ont attaqué Moscou et que la monnaie russe a perdu le soutien d'une période fiscale favorable.

L'Ukraine a lancé l'une de ses plus importantes attaques de drones contre Moscou, selon la Russie, dont le ministère de la défense a déclaré que tous les engins avaient été détruits à proximité de la ville. Kiev n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat, mais n'a pas reconnu publiquement avoir lancé des attaques contre des cibles à l'intérieur de la Russie.

A 0646 GMT, le rouble était 0,5% plus faible contre le dollar à 81,24, avant d'atteindre 81,39, son point le plus faible depuis le 28 avril. Il a perdu 0,2 % pour s'échanger à 86,99 contre l'euro et a perdu 0,4 % contre le yuan à 11,43.

Les paiements d'impôts de fin de mois, qui soutiennent généralement le rouble car les exportateurs convertissent leurs revenus en devises étrangères pour faire face à leurs obligations locales, étaient attendus lundi.

"Le rouble a perdu hier le soutien de la période fiscale, qui ne l'a jamais sérieusement renforcé", a déclaré Alor Broker dans une note.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,7 % à 76,56 $ le baril.