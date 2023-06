Le rouble russe est tombé à son plus bas niveau depuis près de six semaines face au dollar mercredi, prenant la mesure des risques géopolitiques croissants après la rupture d'un barrage en Ukraine et ne bénéficiant pas d'un soutien suffisant de la conversion en devises étrangères des exportateurs pour le paiement des dividendes.

A 1625 GMT, le rouble était 0,7% plus faible contre le dollar à 81,98, son point le plus faible depuis le 27 avril. Il a perdu 0,5 % pour s'échanger à 87,65 contre l'euro et a perdu 0,6 % contre le yuan à 11,48.

Les préoccupations géopolitiques font partie des facteurs susceptibles de dicter les fluctuations de la paire de devises USD/RUB en juin, ont déclaré les analystes de Rosbank dans un rapport. La conversion des devises étrangères par les exportateurs pour payer les impôts et les dividendes sera un facteur de soutien.

"Par conséquent, il reste des opportunités pour un renforcement tactique du rouble à partir des niveaux actuels", a déclaré Rosbank.

Les risques géopolitiques se sont aggravés ces dernières semaines, avec des attaques de drones et des incursions terrestres sur le territoire russe. La Russie accuse l'Ukraine d'être responsable de ces incidents, mais Kiev nie avoir envoyé des troupes à la frontière.

La rupture, mardi, d'un énorme barrage sur la rivière Dnipro, sur la ligne de front, a brouillé les cartes de la contre-offensive ukrainienne tant attendue contre les forces d'occupation russes et menace d'un désastre écologique les civils vivant dans la zone de guerre.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 1 % à 77,28 dollars le baril.

Les indices boursiers russes ont été mitigés, mais au-dessus des plus bas de deux semaines atteints au cours de la session précédente.

L'indice RTS, libellé en Dollar Index, était en baisse de 0,2% à 1 035,9 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,5 % à 2 694,7 points.

Les actions du créancier public VTB étaient en hausse de 1,6% après que la banque ait déclaré qu'elle s'attendait à lever 94 milliards de roubles dans son offre publique secondaire (OPS).

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow Rédaction de Gerry Doyle et Gareth Jones)