Le rouble russe s'est affaibli lundi, tombant à son plus bas niveau depuis début mai face au dollar, sous la pression des faibles prix du pétrole, de la réduction de l'offre de devises étrangères et de la perspective de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou.

A 1127 GMT, le rouble était 1,7% plus faible contre le dollar à 79,26, plus tôt touchant 79,50, son point le plus faible depuis le 3 mai.

Il a perdu 1,7% pour s'échanger à 86,30 contre l'euro et a perdu 2,3% contre le yuan à 11,38.

Les dirigeants du Groupe des Sept (G7) prévoient de renforcer les sanctions contre la Russie lors de leur sommet au Japon cette semaine, avec des mesures visant l'énergie et les exportations qui soutiennent l'effort militaire de Moscou en Ukraine, ont déclaré des fonctionnaires ayant une connaissance directe des discussions.

Ces personnes ont déclaré que les nouvelles mesures viseraient à contourner les sanctions en impliquant des pays tiers, à compromettre la production future d'énergie de la Russie et à freiner les échanges commerciaux qui soutiennent l'armée russe.

"Il n'y a rien de particulièrement effrayant dans les (sanctions que l'Occident devrait annoncer)", a déclaré Alor Broker dans une note. "Mais pour l'instant, ce facteur pèse psychologiquement sur les actifs en roubles.

Les analystes d'Alfa Investments ont attribué l'affaiblissement du rouble au déficit budgétaire de la Russie, qui s'est élevé à 44 milliards de dollars de janvier à avril, ce qui est déjà supérieur au plan du gouvernement pour l'ensemble de l'année 2023.

La Russie dépense beaucoup en raison de l'effondrement des recettes énergétiques. L'excédent de la balance courante du pays se réduit également rapidement.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,6 % à 74,63 dollars le baril, mais proche de son plus bas niveau depuis 10 jours.

Selon Bogdan Zvarich, analyste en chef de Banki.ru, la baisse de l'offre de devises étrangères pourrait également peser sur le rouble, même si cette pression à la baisse devrait progressivement s'atténuer à mesure que les exportateurs se préparent à payer leurs impôts vers la fin du mois.

Les indices boursiers russes ont été mitigés.

L'indice RTS, libellé en Dollar Index, était en baisse de 0,2% à 1 036,3 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 1,7 % à 2 607,6 points.

Pour le guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow ; reportage complémentaire d'Elena Fabrichnaya ; édition d'Uttaresh Venkateshwaran et de Shilpi Majumdar).