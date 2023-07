Le rouble russe s'est stabilisé au-dessus de 90 contre le dollar mercredi et a légèrement baissé contre l'euro et le yuan, le ministère des finances devant organiser deux adjudications d'obligations du trésor OFZ plus tard dans la journée.

Le contrôle des capitaux et la réduction des importations ont contribué à isoler le rouble de la géopolitique depuis plus de 16 mois que la Russie a envahi l'Ukraine, mais la marche armée avortée du chef mercenaire Evgueni Prigojine vers Moscou le 24 juin a eu des répercussions sur les marchés et a soulevé des questions sur la mainmise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir.

A 0823 GMT, le rouble était 0,1% plus faible contre le dollar à 90,51. Il a atteint 93,85 le 6 juillet, son point le plus faible depuis le 28 mars 2022.

Le rouble a perdu 0,5% pour s'échanger à 99,83 contre l'euro. Il a perdu 0,7 % par rapport au yuan, à 12,58.

Cherchant à projeter une aura de calme, les autorités russes ont attribué l'effondrement du rouble - qui a chuté d'environ 10 % entre son niveau le plus bas le 23 juin et son niveau le plus bas le 6 juillet - à la baisse des recettes d'exportation et à la reprise des importations, mais les analystes reconnaissent l'impact des préoccupations politiques intérieures et de l'augmentation des sorties nettes de capitaux.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,1 % à 79,48 dollars le baril, atteignant son niveau le plus élevé depuis le début du mois de mai plus tôt dans la session.

Les actions russes étaient en hausse.

L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était à son plus haut niveau depuis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, augmentant de 0,6 % pour atteindre 2 877,8 points.

Certaines grandes entreprises ayant annoncé la reprise du versement des dividendes en juin et juillet ont soutenu l'indice, mais celui-ci reste bien en deçà des records de plus de 4 000 points atteints à la fin de l'année 2021, en raison de la situation géopolitique.

L'indice RTS, libellé en dollars, a progressé de 0,4 % pour atteindre 1 001,6 points, soit environ un tiers de moins que le sommet atteint au début de l'année 2022.

"Nous pensons que le marché maintiendra son humeur optimiste jusqu'à la fin du mois", a déclaré la banque d'investissement Sinara dans une note. "Les investisseurs essaieront d'en profiter... et de réinvestir les dernières portions de dividendes pour 2022." (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction de Conor Humphries)