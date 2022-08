Le secrétaire général de l'OTAN se concentre sur l'Arctique lors de sa visite au Canada

M. Stoltenberg se rendra au Canada du 24 au 26 août et sera accompagné de M. Trudeau pendant sa visite.

Jeudi, il s'arrêtera à Cambridge Bay, au Nunavut, un hameau du Grand Nord et l'une des principales escales pour les navires traversant le passage du Nord-Ouest de l'océan Arctique, entre les océans Atlantique et Pacifique.

Vendredi, il se rendra à une base canadienne de chasseurs à réaction à Cold Lake, en Alberta, pour discuter des plans de modernisation de NORAD, l'organisation conjointe de défense nord-américaine des États-Unis et du Canada, précise le communiqué.

"Compte tenu des lieux, l'accent sera mis sur l'Arctique et la façon dont le changement climatique affecte la sécurité", a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Stoltenberg a fait des voyages dans l'Arctique européen cette année, principalement pour montrer son soutien à la candidature de la Finlande et de la Suède pour rejoindre l'alliance. Près de 40 % de la masse terrestre du Canada est considérée comme arctique, tandis que la Russie s'étend sur 53 % du littoral de l'océan Arctique, selon le Conseil de l'Arctique.

En juin, le Canada a déclaré qu'il investirait 4,9 milliards de dollars canadiens (3,8 milliards de dollars) au cours des six prochaines années pour moderniser le NORAD, qui, selon les experts, a grand besoin de mises à niveau.

Le système, vieux de plus de six décennies, détecte les menaces à la sécurité de l'Amérique du Nord, et son radar d'alerte précoce pour la région polaire date de la fin des années 1980.

(1 $ = 1,2991 dollar canadien)