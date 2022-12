Le secteur des services en Russie se contracte pour le deuxième mois consécutif - PMI

L'indice S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) pour les services russes a grimpé à 48,3 après avoir atteint son plus bas niveau en huit mois (43,7) un mois plus tôt - mais il est resté sous la barre cruciale des 50 qui sépare l'expansion de la contraction.

Dans un revirement significatif par rapport au mois précédent - alors que l'impact de l'ordre du président Vladimir Poutine de rappeler plus de 300 000 réservistes pour combattre en Ukraine pesait sur l'économie - les entreprises n'ont signalé qu'une "baisse marginale des nouvelles affaires" en novembre, selon S&P Global.

L'ordre de mobilisation a vu la demande chuter dans toute l'économie, alors que des centaines de milliers d'hommes ont rejoint l'armée ou fui la Russie et qu'une nouvelle vague d'incertitude économique a frappé le pays.

Les dernières enquêtes PMI - des indicateurs étroitement surveillés de la performance de l'économie - montrent des signes que les entreprises russes se remettent timidement du coup économique initial.

Une enquête sœur publiée la semaine dernière a montré que l'industrie manufacturière russe a connu en novembre son rythme de croissance le plus rapide depuis près de six ans.

Mais les entreprises de services russes sont loin d'être tirées d'affaire, car elles sont confrontées à une série de défis dus aux sanctions et à l'impact continu de ce que la Russie appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Les commandes à l'exportation ont chuté plus rapidement en novembre qu'un mois plus tôt, selon S&P Global, tandis que la demande intérieure reste faible, avec des niveaux d'emploi en baisse et des prix des fournitures et de la logistique en hausse.