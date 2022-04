Le site de RFI à son tour bloqué par les autorités russes

PARIS, 15 avril (Reuters) - Le site de RFI figure désormais sur le registre officiel recensant les sites internet bloqués par l'organisme russe de tutelle des médias et des communications Roskomnadzor et Radio France Internationale a confirmé vendredi sur Twitter que son site n'était plus accessible en Russie sans réseau virtuel privé.

RFI explique dans un article publié en ligne que Roskomnadzor, "n'a pas précisé la raison du blocage, indiquant seulement avoir répondu à une demande du parquet général russe".

"Depuis le début de l'offensive russe le 24 février, les sites de RFI assurent une couverture 24h/24 des événements en Ukraine", et ce, dans une quinzaine de langues, dont le russe, précise la radio.

La Russie a promulgué début mars une loi imposant une peine allant jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour la diffusion de "fausses informations" sur l'offensive russe en Ukraine, que Moscou décrit comme une "opération militaire spéciale".

Au cours des dernières semaines, les autorités russes ont restreint ou bloqué l'accès à des dizaines de sites d'information russes et étrangers, dont celui de la BBC britannique par exemple, ainsi que celui à plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter.

(Reportage Reuters, édité par Conor Humprhries, avec la contribution de Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)