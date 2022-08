Le tribunal de Donetsk accuse les Britanniques, les Suédois et les Croates d'être des mercenaires, 3 d'entre eux risquent la peine de mort.

Le Britannique John Harding, le Croate Vjekoslav Prebeg et le Suédois Mathias Gustafsson, qui ont été capturés dans et autour de la ville portuaire de Mariupol, risquent une condamnation à mort en vertu des lois de la République populaire autoproclamée de Donetsk, a rapporté l'agence de presse étatique russe TASS.

Deux autres Britanniques, Dylan Healy et Andrew Hill, ont également été inculpés mais ne risquent pas l'exécution. Les cinq accusés ont plaidé non coupable aux accusations, a rapporté TASS.

Elle a cité le juge qui a déclaré que le procès reprendrait début octobre.

En réponse aux accusations portées contre Prebeg, le ministère croate des Affaires étrangères a déclaré : "La Croatie rejette l'acte d'accusation et ne le considère pas comme fondé et légal car il est contraire au droit international et aux conventions internationales sur le traitement des civils détenus et des prisonniers de guerre."

Le ministère britannique des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En juin, les autorités de Donetsk ont condamné à mort deux Britanniques et un citoyen marocain capturés en train de combattre avec les forces ukrainiennes contre la Russie, en les accusant de tentative de prise de pouvoir par la force et d'être des mercenaires.

Les gouvernements étrangers ont refusé de négocier avec la République populaire de Donetsk, l'une des deux entités soutenues par la Russie qui contrôlent certaines parties de la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, depuis 2014, invoquant son statut internationalement reconnu de partie intégrante de l'Ukraine.