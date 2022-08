Le vice-ministre russe des Affaires étrangères déclare que le contrôle militaire russe de la centrale de Zaporizhzhia garantit l'absence de "scénario Tchernobyl".

Hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ivan Nechaev, a déclaré qu'une proposition de l'ONU visant à démilitariser la zone autour de la centrale nucléaire était "inacceptable".

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été occupée par la Russie en mars. Elle reste proche de la ligne de front et a fait l'objet de tirs répétés ces dernières semaines, faisant craindre une catastrophe nucléaire. La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées de bombarder l'installation.