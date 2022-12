Les Américains d'origine ukrainienne considèrent la visite de Zelenskiy comme un signe prometteur et demandent plus de soutien de la part des États-Unis.

Des dizaines de militants pro-ukrainiens se sont rassemblés près de la Maison Blanche mercredi après-midi alors que Zelenskiy visitait Washington pour son premier voyage à l'étranger connu du public depuis l'invasion de la Russie le 24 février. Le groupe appelé "Activistes ukrainiens américains" s'est ensuite dirigé vers le Capitole américain pour le discours de Zelenskiy devant le Congrès.

Les États-Unis fourniront une aide militaire supplémentaire de 1,85 milliard de dollars à l'Ukraine, notamment un système de défense aérienne Patriot, ont déclaré le président Joe Biden et le secrétaire d'État Antony Blinken. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Amérique a engagé environ 21,2 milliards de dollars en assistance militaire à Kiev.

"À long terme, aider l'Ukraine permettra aux États-Unis de préserver la sécurité nationale", a déclaré à Reuters Catherine Pedersen, membre du conseil d'administration du groupe U.S. Ukrainian Activists. "C'est cette situation embarrassante où l'on est incroyablement reconnaissant pour le soutien (américain), mais où l'on a besoin de plus", a-t-elle ajouté.

Une autre Américaine d'origine ukrainienne, Oleksandra Kepple, chercheuse à l'Université du Maryland, a déclaré que l'aide américaine actuelle à l'Ukraine n'était pas encore suffisante pour permettre à Kiev de gagner.

"J'apprécie évidemment l'aide américaine. Elle est suffisante pour survivre mais pas encore pour gagner", a déclaré Kepple.

L'Américaine d'origine ukrainienne Katrina Durbak, analyste des politiques d'urbanisme, de logement et de changement climatique, a fait écho à ce sentiment.

"Les Ukrainiens demandent de l'aide et de l'assistance. Si les États-Unis avaient fourni cette assistance plus tôt, davantage de vies auraient pu être sauvées", a déclaré Mme Durbak, ajoutant que le voyage de M. Zelenskiy pourrait contribuer à plaider en faveur d'une aide accrue.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" en Ukraine pour la débarrasser des nationalistes et protéger les communautés russophones. L'Ukraine et l'Occident décrivent les actions du Kremlin comme une guerre d'agression non provoquée.